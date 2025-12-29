پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان ؛ مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی از آمادهباش کامل تمامی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران استان خبر داد و گفت: کاهش محسوس دما و بارش برف در روزهای آینده پیشبینی میشود.
کاوه حقیقی اظهار کرد: در پی صدور هشدار نارنجی از سوی سازمان هواشناسی کشور و سازمان مدیریت بحران، هشدار لازم به تمامی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران استان زنجان ابلاغ شده و نیروهای امدادی، عملیاتی و خدماترسان در آمادهباش کامل قرار دارند.
وی با بیان اینکه به شهرداریها نیز اخطار لازم برای آمادگی در سطح معابر شهری صادر شده است، افزود: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، دمای هوا بامداد روزهای سهشنبه و چهارشنبه کاهش بیشتری دارد و چهارشنبه سردترین روز خواهد بود.
مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان درباره وضعیت بارشها نیز گفت: امروز بعدازظهر بارشهای پراکندهای در سطح استان پیشبینی شده که میزان آن حدود یک تا دو سانتیمتر خواهد بود و زمان دقیق شروع بارش مشخص نیست، اما از فردا شدت بارشها افزایش مییابد و امیدواریم طی ساعات آتی شاهد بارش برف بیشتری در سطح استان باشیم.
حقیقی با اشاره به علت صدور هشدار نارنجی، تصریح کرد: این هشدار هم از بابت بارش و هم کاهش محسوس دما صادر شده و پیشبینی میشود دمای هوا بین ۶ تا ۷ درجه کاهش یابد. همچنین با توجه به افت دما، توصیههای لازم برای مدیریت مصرف حاملهای انرژی به دستگاهها و عموم مردم اعلام شده است.
او از شهروندان خواست با رعایت توصیههای ایمنی، مدیریت مصرف انرژی و پرهیز از سفرهای غیرضروری در روزهای سرد پیشرو، همکاری لازم را با دستگاههای اجرایی و خدماترسان داشته باشند.