به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ حاج محمد حسنی پدر شهید والامقام تقی حسنی پس از تحمل بیماری و رنج دوری از فرزند دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

مراسم تشییع این پدر شهید در روستای قفس آباد برگزار شد.

شهید والامقام تقی حسنی دوم خرداد ۱۳۵۱، در روستای قفس آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمد، کشاورز بود و مادرش رعنا نام داشت. سال ۱۳۶۸ ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد.

به عنوان سرباز نیروی انتظامی خدمت می‌کرد. سی و یکم مرداد ۱۳۷۲، در مارمیشو ارومیه هنگام درگیری با گروه‌های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.