فیلمهای سینمایی «بزن قدش»، «قلعه» و «سقوط آزاد»، دوبله شده و قرار است از شبکههای تهران، امید و نمایش پخش شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «بزن قدش»، در گونه اکشن، کمدی، ماجراجویی و فانتزی محصول کره جنوبی در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه تهران پخش شود.
این فیلم درباره پنج بیمار است که پس از دریافت اعضای پیوندی، قدرتهای فراطبیعی متفاوتی بهدست میآورند. آنها بهتدریج با یکدیگر آشنا میشوند و درمییابند دشمنی مشترک به نام یانگ، چون به دنبالشان است. یانگ چون، پیرمردی با قدرت جذب توانایی دیگران، رهبر یک فرقهی مذهبی است و سودای خدایی در سر دارد. او سه نفر از اعضای گروه را دستگیر میکند، اما دو نفر دیگر موفق به فرار میشوند. در نهایت، گروه با هم متحد شده و یانگ، چون را شکست میدهند. پیرمرد مغرور دوباره به جسم فرسوده و ناتوان خود بازمیگردد.
در فیلم «بزن قدش»، قدرت واقعی قهرمان زمانی فعال میشود که اعتماد، همکاری و دوستی شکل بگیرد. بنابراین، روایت فیلم، مخاطب را به باور به خود، تلاش جمعی و امید دعوت میکند. قهرمان داستان این فیلم، فردی عادی است، نه ابرقهرمانی دستنیافتنی. این موضوع، الگوسازی سالم و قابل همذاتپنداری از قهرمان فیلم ایجاد میکند. شوخیهای فیلم، موقعیتی و کلامیاند و فیلم، فاقد توهین یا خشونتهای کلامی برای ایجاد طنز است. فیلم یادآوری میکند که قدرت بدون اخلاق میتواند خطرناک باشد و آنچه ما را تبدیل به انسان خوبی میکند، از جمله این است که از قدرت خود به شکلی اخلاقی استفاده کنیم.
فیلم سینمایی «قلعه»، در گونه درام و کمدی محصول هند در سال ۲۰۱۴ قرار است از شبکه امید پخش شود.
این فیلم درباره پسری یازده ساله است که پس از فوت پدرش مجبور به جابجایی به یک شهر کوچک شده، با چالشهای ناشی از انطباق با محیط جدید، دوستی با همکلاسیها و فشارهای روانی مادرش روبهرو میشود و سفری به سوی بلوغ را آغاز میکند.
فیلم «قلعه» به شکل عاطفی و انسانی، تجربهی اندوه کودکانه پس از فقدان پدر را بدون اغراق یا احساساتگرایی افراطی نشان میدهد. روایت فیلم بر بلوغ عاطفی تدریجی شخصیت اصلی چینمای (پسر یازده ساله) تمرکز دارد و نشان میدهد که کودک چگونه از طریق کسب تجربه و حمایتهای روحی و عاطفی دوستانه از سوی خانواده و اطرافیانش رشد میکند. رابطهی مادر و پسر در این فیلم، مبتنی بر درک، حمایت و احترام متقابل است و تصویری مثبت از مادر و پسری ارائه میدهد که میخواهند سوگ حاصل از فقدان مرد بزرگ زندگی شان را تاب آورند و به زندگی امیدوارانه و سازنده شان ادامه دهند.
قلعه در این فیلم، فقط یک مکان تاریخی نیست، بلکه نمادی از ذهن کودک، خاطرات، ترسها و مسیر عبور از اندوه وی است. فیلم، اهمیت دوستی، پذیرش تفاوتها و ارتباط انسانی را در کاهش تنهایی و ترمیم روانی کودک برجسته میکند. طبیعت ساحلی و سکوتهای معنادار در ساختار فیلم، به مخاطب فرصت همدلی و تأمل میدهد. فیلم «قلعه»، بدون خشونت، محتوای آسیبزا یا پیامهای منفی، اثری ایمن و آموزنده برای خانوادهها و نوجوانان است.
فیلم سینمایی «سقوط آزاد»، در گونه علمی تخیلی و مهیج محصول روسیه در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه نمایش پخش شود.
این فیلم درباره ماکسیم، یک مهندس فضایی است که در حین انجام مأموریت در ایستگاه فضایی به خاطر یک سانحه به درون فضا پرتاب میشود. او که اکسیژنش رو به اتمام است، با کمک یک هوش مصنوعی به نام آنا، از نظر روانی بر ترس خود غلبه میکند. در نهایت، آنا یک سفینه نجات برایش میفرستد و ماکسیم از مرگ حتمی نجات پیدا میکند.
فیلم «سقوط آزاد»، چالشهای انسانی تنها برای بقا را در آستانههای مرگ و زندگی، در فضایی بیکرانه، به شکلی جدی و واقعگرایانه نشان میدهد و بر سه عنصر امید، تلاش و تصمیمگیری فردی در مواجهه با شرایط صعب مرگ آسا تأکید میکند، موضوعی که تماشاگر را به تأمل درباره تواناییهای فوق العاده انسانی، به خصوص در مقاومتش در برابر سختیها وامی دارد.
فیلم «سقوط آزاد» نشان میدهد که چگونه انسانها در آینده نزدیک به فناوری وابسته خواهند بود و همین وابستگی میتواند هم نجاتدهنده و هم خطرناک باشد، بهویژه زمانی که ارتباطها قطع میشود و کنترل از دست خارج میشود. اگرچه فیلم در گونه علمیتخیلی قرار دارد، بیشتر تمرکز آن بر درونمایه هایی، چون تجربههای ویژهی انسانی، تنهایی، امید و تلاش در شرایط بحرانی است تا جلوههای ویژۀ علمیتخیلی صرف؛ این رویکرد باعث میشود داستان برای عمده مخاطبان که از ویژگیهای علمی موضوعات فضایی چندان چیزی نمیدانند، قابل لمس باشد. موقعیت مکسیم در فضای لایتناهی و قطع ارتباط با همکارانش، حس تعلیق و دلهره مداوم ایجاد میکند که از عناصر مهم گونه مهیج علمیتخیلی است و تماشاگر را تا پایان درگیر ماجرا نگه میدارد.