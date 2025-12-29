پخش زنده
رهبر جنبش انصارالله یمن اعلام کرد: هدف رژیم صهیونیستی از به رسمیت شناختن سومالی لند، از هم پاشیدن کشورهای منطقه و تغییر خاورمیانه است و امت اسلامی باید به هر شیوهای با آن مقابله کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از شبکه المسیره، سید عبدالملک الحوثی در بیانیه ای هدف رژیم صهیونیستی از به رسمیت شناختن منطقه سومالی لند را ایجاد پایگاهی برای فعالیتهای خصمانه صهیونیستها برضد سومالی و دیگر کشورهای آفریقایی دانست و تاکید کرد که کشورهای عربی و اسلامی باید با یک موضع قاطع و جدی در کنار سومالی بایستند.
او در این بیانیه پیرامون تحولات اخیر در سومالی افزود: به رسمیت شناختن سومالی لند توسط رژیم صهیونیستی یک اقدام خصمانه علیه سومالی و دیگر کشورهای آفریقایی است و همچنین یک اقدام علیه یمن، دریای سرخ و کشورهای واقع در دو طرف این دریا به شمار میرود.
وی تصریح کرد: رژیم صهیونیستی با این اقدام به دنبال یافتن جای پایی در سومالی برای فعالیت علیه منطقه و با هدف از هم پاشیدن کشورهای منطقه است و این توطئه محدود به سومالی نمیشود و هدف اصلی آن تغییر خاورمیانه است و امت اسلامی باید به هر شیوهای با آن مقابله کند.
الحوثی اضافه کرد: این اقدام باطل است و هیچ ارزش قانونی ندارد و یک تجاوز و برنامه خصمانه است.
وی افزود: رژیم صهیونیستی یک رژیم غاصب است که خود مشروعیت ندارد و چگونه میتواند مشروعیت دیگران را به رسمیت بشناسد.
رهبر انصارالله یمن گفت: کشورهای عربی و اسلامی باید با یک موضع قاطع و جدی در کنار سومالی بایستند و از ملت این کشور پشتیبانی کرده و تلاشهای رژیم صهیونیستی در این باره را به شکست بشکانند.
الحوثی اضافه کرد: جهان اسلام و عرب باید بر خیانتکاران و همراهان این رژیم در سومالی لند فشار وارد کرده و اقداماتی را در صحنه بین الملل انجام دهند و برای پشتیبانی از سومالی در همه نهادهای بین المللی موضعی قاطع اتخاذ کنند.
وی تصریح کرد: ما بر موضع ثابت خود در حمایت از ملت سومالی در مقابله با دشمن صهیونیستی تاکید میکنیم و هر اقدام ممکنی را برای پشتیبانی از این ملت در پیش میگیریم و از این رو هرگونه حضور رژیم صهیونیستی در سومالی لند را هدف نظامی برای نیروهای مسلح یمن به شمار میآوریم و تجاوز به سومالی را تجاوز به یمن و تهدید امنیت منطقه میدانیم که باید اقدام قاطعی در قبال آن انجام داد.
الحوثی افزود: ما نمیپذیریم که بخشی از سومالی به بهای از دست رفتن استقلال و حاکمیت این کشور و نابودی امنیت ملت سومالی و امنیت منطقه و دریای سرخ به پایگاه رژیم صهیونیستی تبدیل شود.
وی در ادامه از همه کشورهای دوطرف دریای سرخ و همه کشورهای عربی و اسلامی خواست تا برای جلوگیری از تجاوز رژیم صهیونیستی به سومالی و دیگر کشورهای مسلمان و مستقل، گامهای عملی بردارند و اقدامات عملی انجام دهند.
رهبر انصارالله یمن در پایان بار دیگر بر ضرورت ایستادگی امت اسلامی در کنار ملت فلسطین و یاری آن تاکید کرد و گفت: کوتاهی در این باره به دشمن صهیونیستی فرصت میدهد که نسبت به دیگر کشورها نیز توطئه کند، زیرا این رژیم دشمن همه کشورهای منطقه است و اگر با ئوطئههای آن با جدیت و قاطعیت و مسئولیت پذیری مقابله نشود، تهدید آن متوجه همه کشورها خواهد بود.
دفتر نخستوزیری رژیم صهیونیستی پیشتر اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم روز جمعه ۲۶ دسامبر (۵ دی ماه)، «جمهوری سومالیلند» را به عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت به رسمیت شناخت.
بر اساس این گزارش، دفتر نخستوزیری رژیم صهیونیستی افزود: توافق با سومالیلند در چارچوب توافقات موسوم به «پیمان ابراهیم» صورت گرفته است.
درپی این اقدام روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» در گزارشی فاش کرد که «عبدالرحمن محمد عبدالله» رئیس جداییطلبان «سومالیلند»، در چارچوب مذاکرات محرمانه میان دو طرف، در ماه اکتبر (مهر ماه) به اراضی اشغالی سفر و با گدعون ساعر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی دیدار کرده است.
سومالیلند منطقهای جدا شده از سومالی است و حامیان آن امیدوارند از طریق این توافق احتمالی بتوانند نظر موافق کشورهای جهان را برای به رسمیت شناخته شدن بینالمللی به دست آورند.
«حسن شیخ محمود» رئیسجمهور سومالی با تأکید بر مخالفت قاطع کشورش با هرگونه تلاش برای کوچ اجباری فلسطینیها از نوار غزه، اعلام کرد سومالی اجازه نخواهد داد درگیریهای خاورمیانه به خاک این کشور منتقل شود.
در همین راستا، منابع رسانهای فاش کردند که مقامات سومالی لند و رژیم صهیونیستی توافق کردهاند تا در ازای به رسمیت شناخته شدن این منطقه از سوی تلآویو، حاضر به پذیرش اهالی نوار غزه شوند که به صورت اجباری از این منطقه کوچانده خواهند شد.