وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و امیرفیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی در یک تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقهای و بینالمللی گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از وزارت امور خارجه، در این تماس تلفنی، موضوعات روابط دوجانبه ایران - عربستان سعودی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن اشاره به تحولات جنوب یمن بر لزوم وحدت و یکپارچگی آن کشور و ضرورت اجرای نقشه راه تاکید کرد.
عراقچی همچنین با محکومکردن تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان، بر مسئولیت جامعه جهانی بهویژه ضامنان آتشبس برای توقف تجاوزگری و جنایات این رژیم علیه مردم لبنان تاکید کرد.
وزیر خارجه عربستان ضمن تاکید بر اهمیت تداوم همفکری و همکاری کشورهای منطقه برای صیانت از صلح و ثبات، بر ضرورت پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی تاکید کرد.