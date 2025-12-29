مقامات مکزیکی اعلام کردند که در پی خروج یک قطار مسافربری بین اقیانوسی با ۲۵۰ سرنشین از ریل، دست کم ۱۳ نفر کشته و ۹۸ نفر زخمی شدند.

۱۳ کشته و ۹۸ زخمی بر اثر خروج قطار از ریل در مکزیک

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از رویترز، نیروی دریایی مکزیک اعلام کرد که این قطار که در نزدیکی شهر نیزاندا از ریل خارج شد، حامل ۹ خدمه و ۲۴۱ مسافر بود.

از میان سرنشینان، ۱۳۹ نفر از خطر جان سالم به در بردند، در حالی که ۹۸ نفر مجروح شدند که ۳۶ نفر از آنها تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفتند.

نیروی دریایی مکزیک اعلام کرد که در جریان عملیات گسترده جست‌و‌جو و نجات، در مجموع ۳۶۰ پرسنل، ۲۰ وسیله نقلیه، چهار آمبولانس زمینی، سه آمبولانس هوایی و یک پهپاد تاکتیکی را به کار گرفته است.

کلودیا شینباوم رئیس جمهور مکزیک در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) در این باره نوشت که حال پنج نفر از مجروحان وخیم است و افزود که مقامات ارشد برای کمک به خانواده‌های کشته‌شدگان به محل اعزام شده‌اند.

«سالومون جارا کروز» فرماندار اوآخاکا هم در پیامی با خانواده‌های کشته‌شدگان این حادثه ابراز همدردی کرد و گفت که مقامات ایالتی در حال هماهنگی با سازمان‌های فدرال برای کمک به آسیب‌دیدگان هستند.

«ارنستینا گودوی راموس» دادستان کل مکزیک نیز در پستی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که دفتر دادستان کل مکزیک تحقیقات در مورد این حادثه را آغاز کرده است.