به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ایستگاه سنجش امروز با میانگین ۵۱ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایتسگاه‌های پارک زمزم با ۴۶، رودکی ۳۹، سپاهان شهر با ۳۸، میرزاطاهر با ۲۶ و ولدان با ۴۴ AQI و در شهر‌های بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۳۲ و مبارکه با ۴۶ AQI در وضعیت پاک و به رنگ سبز است.

همچنین شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های کردآباد با ۶۱، کاوه با ۵۳، قهجاورستان با ۷۷، فیض با ۵۴، فرشادی، رهنان و دانشگاه صنعتی با ۵۲، ۲۵ آبان با ۶۲، احمدآباد با ۸۲، انقلاب ۵۸، پروین با ۵۳، خرازی ۵۸ و زینبیه ۵۵ AQI و شهر‌های خمینی شهر با ۸۱ علوم پزشکی کاشان با ۶۷، وشهر‌های شاهین شهر با ۹۳، کاشان با ۸۵ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.

هواشناسی استان اعلام کرد براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی با ورود سامانه ناپایدار از غرب و جنوب به استان رشد ابر، مه آلودگی، وزش باد و بارش پراکنده برف و باران پیش بینی می‌شود.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.