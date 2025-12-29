مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی و انتقال یک خانم ۸۷ ساله در روستای حاجی‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمل مرکز چهارمحال و بختیاری،بیژن طاهری گفت: خبری مبنی بر مسمومیت شدید یک خانم ۸۷ ساله در روستای حاجی‌آباد از توابع شهرستان کوهرنگ دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد جاده‌ای شهدای صمصامی به محل حادثه اعزام شد. نیرو‌های امدادی پس از حضور در صحنه و انجام اقدامات لازم پیش‌بیمارستانی، مصدوم را برای ادامه روند درمان به درمانگاه صمصامی منتقل کردند.