پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی و انتقال یک خانم ۸۷ ساله در روستای حاجیآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمل مرکز چهارمحال و بختیاری،بیژن طاهری گفت: خبری مبنی بر مسمومیت شدید یک خانم ۸۷ ساله در روستای حاجیآباد از توابع شهرستان کوهرنگ دریافت شد.
وی افزود: بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد جادهای شهدای صمصامی به محل حادثه اعزام شد. نیروهای امدادی پس از حضور در صحنه و انجام اقدامات لازم پیشبیمارستانی، مصدوم را برای ادامه روند درمان به درمانگاه صمصامی منتقل کردند.