به گزارش خبرگزاری صدا و سیمل مرکز چهارمحال و بختیاری،این کانون با اجرای دقیق و منسجم برنامه‌ها، موفق شد امتیاز نهایی ۵۹٬۱۴۹ واحد را کسب کرده و نام استان را در جمع استان‌های برتر کشور ثبت کند.

جشنواره ملی «ماه تابان» به عنوان یکی از طرح‌های ملی شاخص، با هدف ارتقای مشارکت، توانمندسازی و افزایش اثربخشی فعالیت‌های کانون‌های فعال در سراسر کشور برگزار می‌شود و نتایج به‌دست‌آمده در این دوره، جایگاه استان چهارمحال و بختیاری را در سطح ملی برجسته‌تر کرده است.