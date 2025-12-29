پخش زنده
جشنواره ملی «ماه تابان ۱۴۰۴» با ثبت عملکردی شاخص از کانون روستایی خراجی شهرستان کیار به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمل مرکز چهارمحال و بختیاری،این کانون با اجرای دقیق و منسجم برنامهها، موفق شد امتیاز نهایی ۵۹٬۱۴۹ واحد را کسب کرده و نام استان را در جمع استانهای برتر کشور ثبت کند.
جشنواره ملی «ماه تابان» به عنوان یکی از طرحهای ملی شاخص، با هدف ارتقای مشارکت، توانمندسازی و افزایش اثربخشی فعالیتهای کانونهای فعال در سراسر کشور برگزار میشود و نتایج بهدستآمده در این دوره، جایگاه استان چهارمحال و بختیاری را در سطح ملی برجستهتر کرده است.