به گزارش خبرگزاری صدا و سیمل مرکز چهارمحال و بختیاری،میزان بارش سامانه اخیر در استان بر حسب میلیمتر تا ۶:۳۰ به میلیمتر بدین شرح است:

آلونی: ۴۶/۷

ارجنک: ۳۶/۴

اردل: ۳۲/۹

امام قیس: ۴۵/۲

ایلبگی: ۲۹/۲ برف موجود: ۳ سانتیمتر

بازفت: ۷۰/۲

بروجن: ۳۰/۹ برف موجود: ۱۰ سانتیمتر

بلداجی: ۲۲/۸

بن: ۴۴/۸ برف موجود: ۴۷ سانتیمتر

جونقان: ۳۵/۹

دزک: ۲۵/۴

دشتک: ۵۲/۱

دوآب صمصامی: ۴۶/۵

دیمه: ۳۹/۸

سامان: ۳۷/۶ برف موجود: ۱۱ سانتیمتر

سرخون: ۲۳/۱

سودجان: ۳۸/۶

سورشجان: ۳۸/۳

شلمزار: ۲۸/۸

شهرکرد: ۳۳/۳ برف موجود: ۳ سانتیمتر

فارسان: ۳۴/۲ برف موجود: ۱۷ سانتیمتر

فرخ شهر: ۲۶/۴ برف موجود: ۳ سانتیمتر

کوانک: ۳۶/۲

کوهرنگ: ۶۶/۸ برف موجود: ۶۲ سانتیمتر

گندمان: ۳۱

لردگان: ۳۹/۹

لیرابی: ۲۱/۸

مال خلیفه: ۳۵/۹

هوره: ۲۴/۲