میزان بارش سامانه اخیر در چهارمحال و بختیاری اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمل مرکز چهارمحال و بختیاری،میزان بارش سامانه اخیر در استان بر حسب میلیمتر تا ۶:۳۰ به میلیمتر بدین شرح است:
آلونی: ۴۶/۷
ارجنک: ۳۶/۴
اردل: ۳۲/۹
امام قیس: ۴۵/۲
ایلبگی: ۲۹/۲ برف موجود: ۳ سانتیمتر
بازفت: ۷۰/۲
بروجن: ۳۰/۹ برف موجود: ۱۰ سانتیمتر
بلداجی: ۲۲/۸
بن: ۴۴/۸ برف موجود: ۴۷ سانتیمتر
جونقان: ۳۵/۹
دزک: ۲۵/۴
دشتک: ۵۲/۱
دوآب صمصامی: ۴۶/۵
دیمه: ۳۹/۸
سامان: ۳۷/۶ برف موجود: ۱۱ سانتیمتر
سرخون: ۲۳/۱
سودجان: ۳۸/۶
سورشجان: ۳۸/۳
شلمزار: ۲۸/۸
شهرکرد: ۳۳/۳ برف موجود: ۳ سانتیمتر
فارسان: ۳۴/۲ برف موجود: ۱۷ سانتیمتر
فرخ شهر: ۲۶/۴ برف موجود: ۳ سانتیمتر
کوانک: ۳۶/۲
کوهرنگ: ۶۶/۸ برف موجود: ۶۲ سانتیمتر
گندمان: ۳۱
لردگان: ۳۹/۹
لیرابی: ۲۱/۸
مال خلیفه: ۳۵/۹
هوره: ۲۴/۲