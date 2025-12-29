بارندگی در هرمزگان که از دیروز هفتم دی آغاز شده است، امروز نیز در بندرعباس و دیگر مناطق ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی هرمزگان، بیشترین بارش‌های امروز با ۶۸ میلیمتر در بندرلنگه ثبت شده است.

هوای بندرعباس نیز بارانی است و تاکنون ۱ و نیم میلیمتر بارندگی ثبت شده است.

فعالیت نخستین سامانه بارشی زمستانی در هرمزگان از دیروز در پارسیان، آغاز شد و تاکنون در این شهرستان، ۵۹ میلیمتر بارندگی ثبت شده است.

بر اثر فعالیت این سامانه بارشی در شهرستان‌های بستک ۲۱ و رودان ۱۵ میلیمتر باران باریده است و در دیگر شهرستان‌های استان بارندگی‌ها یک رقمی بوده است.

فعالیت این سامانه بارشی تا فردا در مناطقی از استان ادامه دارد.

بارندگی ها دیروز در پارسیان موجب جاری شدن سیلاب شد و امروز مدارس در هرمزگان غیرحضوری است.

دو هشدار هواشناسی سطح نارنجی برای هرمزگان صادر شده است و دریا نیز از امروز تا چهارشنبه مواج است.