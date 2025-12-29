تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستان‌های آبادان و خرمشهر دنبال کنید.

تقویم روز و اوقات شرعی هشتم دی به افق آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، امروز دوشنبه هشتم دی ۱۴۰۴، هشتم رجب ۱۴۴۷ و بیست و نهم دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۱۹ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۲۵ دقیقه غروب خواهد کرد.

گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۴۴ دقیقه به گوش می‌رسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۳۷ دقیقه است.

اذان صبح فردا سه شنبه نهم دی ساعت ۵ و ۴۹ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۷ و ۱۳ دقیقه ثبت شده است.