تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستانهای آبادان و خرمشهر دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، امروز دوشنبه هشتم دی ۱۴۰۴، هشتم رجب ۱۴۴۷ و بیست و نهم دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۱۹ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۲۵ دقیقه غروب خواهد کرد.
گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۴۴ دقیقه به گوش میرسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۳۷ دقیقه است.
اذان صبح فردا سه شنبه نهم دی ساعت ۵ و ۴۹ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۷ و ۱۳ دقیقه ثبت شده است.