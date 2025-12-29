

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نشست مشترکی با حضور مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، مهدی محمدنبی نایب‌رئیس، فریده شجاعی، نایب رئیس بانوان، حجت کریمی و محمدرحمان سالاری، اعضا هیات رئیسه و هدایت ممبنی، دبیرکل فدراسیون با جمعی از مدیران دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد. در این نشست، دکتر علیرضا فیروزفر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، حسین ممبینی مسئول دانشکده توسعه فناوری و کارآفرینی، وحیدالله شیخی استاد دانشگاه خانم شمس، مدیر کل ورزش دانشگاه آزاد استان تهران و جمعی از مدیران فدراسیون فوتبال نیز حضور داشتند و فرآیند تأسیس مدرسه عالی مهارتی فوتبال به‌صورت رسمی آغاز شد.

در ابتدای این نشست، هدایت ممبنی دبیرکل فدراسیون فوتبال با اشاره به تأکید‌های مکرر رئیس فدراسیون بر وجود خلأ آکادمیک در فوتبال کشور گفت:در گذشته بار‌ها بر نیاز به ایجاد آکادمی و دانشگاه فوتبال برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی این رشته تأکید شده است. با توجه به جمعیت ۸۵ میلیونی ایران، علاقه‌مندان بسیاری به تحصیل آکادمیک در حوزه فوتبال وجود دارند و شکل‌گیری این مدرسه می‌تواند پاسخگوی این نیاز باشد. وی افزود: خوشحالیم که گام مهمی در مسیر توسعه علمی و آکادمیک فوتبال کشور برداشته می‌شود.

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال نیز در ادامه این نشست اظهار داشت: فدراسیون فوتبال همکاری خود با وزارت آموزش‌وپرورش را آغاز کرده و به‌زودی از تفاهم‌نامه مشترک رونمایی خواهد شد. بر اساس این تفاهم، هیأت‌های فوتبال استان‌ها می‌توانند از ظرفیت‌های آموزش‌وپرورش و همچنین مدرسان معتبر فدراسیون استفاده کنند. برنامه ما استعدادیابی و ارزان‌سازی فوتبال در نزدیک به ۳۸۰۰ زمین ورزشی از طریق مدارس است تا همه بتوانند از امکانات موجود بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: ارتباط با دانشگاه آزاد اسلامی یکی از محور‌های مهم توسعه فوتبال است. پیش از این، برخی باشگاه‌ها مانند پرسپولیس و سپاهان اقداماتی انجام داده بودند، اما اکنون با همکاری دانشگاه آزاد، طرح‌های بزرگ‌تر و ساختارمندتری را در حوزه آموزش آکادمیک فوتبال دنبال خواهیم کرد.

در ادامه، دکتر علیرضا فیروزفر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز با تأکید بر نقش مهارت‌آموزی در دانشگاه گفت: دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با ۳۵۰ هزار دانشجو و ۲۰ واحد دانشگاهی، خود را به‌عنوان یک نهاد جامعه‌پرداز معرفی کرده و در حوزه‌های مختلف مأموریت‌پذیر است. در حوزه فوتبال نیز از ظرفیت دانشکده فناوری و کارآفرینی تهران مرکز استفاده خواهیم کرد.

وی افزود: یکی از نقش‌های مهم دانشگاه، ورود حرفه‌ای به حوزه ورزش است. با راه‌اندازی مدرسه عالی مهارتی اقتصاد و حکمرانی فوتبال، تلاش می‌کنیم حرفه‌ای‌گری را در فوتبال کشور توسعه دهیم. این مسیر را از مدرسه عالی مهارتی آغاز می‌کنیم و در ادامه به دانشگاه فوتبال خواهیم رسید. این مدرسه عالی، یکی از ارکان اصلی زیست‌بوم دانشکده فناوری دانشگاه آزاد خواهد بود.

در پایان این نشست، مهدی تاج، هدایت ممبینی و حجت کریمی از سوی فدراسیون فوتبال و دکتر علیرضا فیروزفر، وحیدالله شیخی و حسین ممبینی از سوی دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان اعضای هیأت مؤسس مدرسه عالی مهارتی فوتبال معرفی شدند.