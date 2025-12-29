به گزارش خبرگزاری صدا و سیمل مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان گفت: در حال حاضر تردد در تمامی محور‌های جاده‌ای استان روان است، اما به‌دلیل بارش برف، یخبندان و مه‌گرفتگی، محور‌های ارتباطی لغزنده هستند.

لاله اشرفی با اشاره به آماده‌باش نیرو‌های راهداری گفت: ۴۵۰ نیروی راهدار و بیش از ۳۲۷ دستگاه ماشین‌آلات راهداری در محور‌های استان مستقر هستند و به‌صورت مستمر وضعیت راه‌ها را پایش می‌کنند.

وی یادآور شد: سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها به‌صورت شبانه‌روزی فعال است و رانندگان می‌توانند برای دریافت آخرین وضعیت راه‌ها با این سامانه تماس بگیرند.

اشرفی از مردم خواست در محور‌های استان نکات ایمنی و پیشگیری از حوادث را رعایت کنند.