برف و باران محورهای چهارمحال و بختیاری را لغزنده کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمل مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس مرکز مدیریت راههای استان گفت: در حال حاضر تردد در تمامی محورهای جادهای استان روان است، اما بهدلیل بارش برف، یخبندان و مهگرفتگی، محورهای ارتباطی لغزنده هستند.
لاله اشرفی با اشاره به آمادهباش نیروهای راهداری گفت: ۴۵۰ نیروی راهدار و بیش از ۳۲۷ دستگاه ماشینآلات راهداری در محورهای استان مستقر هستند و بهصورت مستمر وضعیت راهها را پایش میکنند.
وی یادآور شد: سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها بهصورت شبانهروزی فعال است و رانندگان میتوانند برای دریافت آخرین وضعیت راهها با این سامانه تماس بگیرند.
اشرفی از مردم خواست در محورهای استان نکات ایمنی و پیشگیری از حوادث را رعایت کنند.