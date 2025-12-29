پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه بر تداوم خدمترسانی بیوقفه در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه تاکید کرد و از باز بودن تمام جادههای استان خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه گفت : در پی وقوع بارشهای گسترده در برخی مناطق و محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه، ۴۱ تیم عملیاتی امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان به حالت آمادهباش کامل درآمدهاند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، خدمات امدادی لازم به سرعت ارائه شود.
افشین یگانه افزود: هماکنون در محورهای مواصلاتی شهرستانهای روانسر، پاوه، سنقر و جوانرود شاهد بارشهایی هستیم با این حال تا این لحظه تمامی جادههای استان باز بوده و مشکل خاص یا انسداد محوری گزارش نشده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه تصریح کرد: با وجود پایداری نسبی شرایط تردد، تمامی نیروهای امدادی با حساسیت بالا وضعیت راهها را رصد میکنند تا در صورت تغییر شرایط جوی یا بروز حوادث احتمالی، مداخله سریع و مؤثر انجام شود.
یگانه با اشاره به ظرفیتهای عملیاتی هلالاحمر استان بیان کرد: در حال حاضر ۱۹ پایگاه امداد و نجات جادهای شامل ۳۶ تیم نجات و پشتیبان درمان، سه پایگاه فصلی و دو تیم تخصصی آنست و واکنش سریع در سطح استان کرمانشاه در آمادهباش کامل قرار دارند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: از شهروندان و رانندگان تقاضا میشود ضمن رعایت نکات ایمنی و توجه به هشدارهای هواشناسی، در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز به امدادرسانی، با شماره ۱۱۲ ندای امداد تماس بگیرند تا نیروهای امدادی جمعیت هلالاحمر در سریعترین زمان ممکن وارد عمل شوند.