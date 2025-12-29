رئیس مرکز مدیریت راه‌های فارس گفت: در حال حاضر کولاک در محور بوانات به صفاشهر، گردنه میدان گزارش شده است.

همه جاده‌های فارس، باز و تردد در جریان است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امین بنایی رئیس مرکز مدیریت راه‌های فارس گفت: براساس اطلاعات دریافتی از سامانه‌های هوشمند جاده‌ای وگزارش‌های اعلام شده از همکاران راهداری مستقر در مسیرها، در حال حاضر شاهد بارش باران در محور منتهی به فراشبند هستیم.

وی از مه گرفتگی در محور‌های منتهی به تنگ ابوالحیا و جاده جدید کازرون خبر داد و گفت: در محور بوانات به صفاشهر، گردنه میدان کولاک گزارش شده است.

بنایی بیان کرد: سایر جاده‌های استان نیمه ابری تا تمام ابری همراه با وزش باد هستند و تردد در تمامی محور‌های استان بصورت عادی و روان برقرار است.

مدیر مرکز مدیریت راه‌های فارس با اشاره به شرایط لغزنده سطح جاده‌ها از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، از سفر‌های غیرضروری در محور‌های مرتفع و برف‌گیر خودداری کرده و تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ به‌همراه داشته باشند.