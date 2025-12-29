پخش زنده
شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر در وضع نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۷ صبح امروز، دوشنبه هشتم دی ماه در آبادان با ۱۲۰، خرمشهر با ۱۴۰، شادگان با ۱۰۳، ماهشهر با ۱۳۴، کارون با ۱۲۷، اهواز با ۱۰۳، ملاثانی با ۱۲۴، هویزه با ۱۰۳، سوسنگرد با ۱۳۳، آغاجاری با ۱۳۹، بهبهان با ۱۴۶، باغملک با ۱۱۸، هفتکل با ۱۱۹، شوشتر با ۱۱۸، دزفول با ۱۳۷ و اندیمشک با ۱۱۹ میکروگرم بر متر مکعب قرار گرفت که نشان دهنده وضع نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس تنفسی است.
همچنین آلودگی هوا در شهرهای هندیجان با ۱۵۵، مسجدسلیمان با ۱۶۴ و شوش با ۱۵۱ میکروگرم بر مترمکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروههای سنی گزارش شده است.
براساس دادههای این سامانه شهرهای امیدیه، رامشیر، رامهرمز و لالی در وضعیت زرد و قابل قبول قرار گرفتند.