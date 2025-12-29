وزیر خارجه کشورمان در گفتگو با همتای اماراتی خود گفت: جمهوری اسلامی ایران راه حل بحران یمن را گفتگوی یمنی-یمنی حول محور وحدت و یکپارچگی ارضی این کشور می‌داند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات عربی متحده، در یک تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه گفت‌و‌گو کردند.

دو وزیر ضمن ابراز خرسندی از روابط رو به رشد دو کشور، بر پیگیری موضوعات مورد علاقه طرفین تاکید کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تحولات اخیر در جنوب یمن، خواستار تلاش همه کشور‌های منطقه برای حفظ وحدت و یکپارچگی یمن و تحقق خواسته‌های مشروع مردم یمن شد و افزود: جمهوری اسلامی ایران راه حل بحران یمن را گفتگوی یمنی-یمنی حول محور وحدت و یکپارچگی ارضی این کشور می‌داند.

وزیر خارجه امارات با تاکید بر ضرورت حفظ صلح و ثبات در یمن و منطقه، اقدامات امارات در جهت کاهش تنش در یمن را تشریح کرد.

دو طرف بر ضرورت اهتمام کشور‌های منطقه برای تحکیم ثبات در یمن و صیانت از صلح در منطقه تاکید کردند.