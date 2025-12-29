مدیر اداره هواشناسی گچساران گفت: پدیده مهگرفتگی موجب کاهش دید افقی در شهر به ۱۰۰ متر در بامداد امروز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امید حسینی، مدیر اداره هواشناسی گچساران گفت: مه غلیظ از ساعت ۲۳ شب گذشته در این شهرستان آغاز شد و هم اکنون دید افقی در شهر دوگنبدان به ۱۰۰ متر رسیده است. وی بیان کرد: شدت مه صبحگاهی در گچساران موجب شد تا خودروها حتی با چراغ روشن در خیابانها و جادههای این شهرستان بهکندی تردد کنند. حسینی عنوان کرد: دید افقی در شرایط استاندارد ۱۰ کیلومتر متر است. مدیر اداره هواشناسی گچساران اضافه کرد: با تابش خورشید و شدتگرفتن آفتاب مه بهتدریج کاهشیافته است. وی افزود: پدیده مه به علت تفاوت دمای زیاد سطح زمین و توده هوای موجود پایین سرد و بالا گرم و وجود بخار آب زیاد به وجود میآید.