به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی استاندار لرستان در حاشیه جلسه پیگیری سفر رئیس جمهور به استان اظهار کرد:طبق روال سفر ریاست‌جمهوری و جلسات لازم برای هماهنگی جهت بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های این سفر، جلسات فشرده‌ای در حوزه‌های عمرانی و اقتصادی با مسئولان نهاد ریاست‌جمهوری، سازمان برنامه‌وبودجه و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد تا طرح های مهم و اولویت‌دار استان در این سفر به‌خوبی دیده شوند.

وی افزود: این طرح ها شامل طرح های زیرساختی استان هستند و نقش مهمی در ایجاد جهش برای توسعه استان دارند.

استاندار لرستان گفت: تأمین اعتبار و تکمیل طرح هایی مانند سد معشوره، سد مخمل کوه، آب‌رسانی به شهر خرم‌آباد، محور مواصلاتی خرم‌آباد-کوهدشت، محور مواصلاتی خرم‌آباد-پلدختر، محور کوهدشت -زانوگه، محور داران -الیگودرز و...از جمله این طرح‌ها هستند.

شاهرخی افزود: در این جلسات نیز تأمین اعتبار ابرطرح راه‌آهن دورود-خرم‌آباد-اندیمشک که به‌صورت ویژه پیگیری آن هستیم نیز مورد موافقت اولیه قرار گرفت.