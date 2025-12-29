موافقت اولیه برای تامین اعتبار طرح راهآهن خرمآباد
استاندار لرستان گفت: با پیگیریهای و جلسات صورتگرفته با نهاد ریاست جمهوری، مسئولان سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان و وزرا برای ارزیابی نهایی مصوبات سفر ریاست جمهوری موافقت اولیه برای تأمین اعتبار ابرپروژه راه آهن دورود-خرم آباد-اندیمشک، صورت گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سید سعید شاهرخی استاندار لرستان در حاشیه جلسه پیگیری سفر رئیس جمهور به استان اظهار کرد:طبق روال سفر ریاستجمهوری و جلسات لازم برای هماهنگی جهت بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیتهای این سفر، جلسات فشردهای در حوزههای عمرانی و اقتصادی با مسئولان نهاد ریاستجمهوری، سازمان برنامهوبودجه و مسئولان دستگاههای اجرایی استان برگزار شد تا طرح های مهم و اولویتدار استان در این سفر بهخوبی دیده شوند.
وی افزود: این طرح ها شامل طرح های زیرساختی استان هستند و نقش مهمی در ایجاد جهش برای توسعه استان دارند.
استاندار لرستان گفت: تأمین اعتبار و تکمیل طرح هایی مانند سد معشوره، سد مخمل کوه، آبرسانی به شهر خرمآباد، محور مواصلاتی خرمآباد-کوهدشت، محور مواصلاتی خرمآباد-پلدختر، محور کوهدشت -زانوگه، محور داران -الیگودرز و...از جمله این طرحها هستند.
شاهرخی افزود: در این جلسات نیز تأمین اعتبار ابرطرح راهآهن دورود-خرمآباد-اندیمشک که بهصورت ویژه پیگیری آن هستیم نیز مورد موافقت اولیه قرار گرفت.
وی ادامه داد: جلسه دیگری نیز با محوریت حوزه اقتصادی برگزار شد و مقامات نهاد ریاستجمهوری، سرمایهگذاران بزرگ ملی، فعالان بخش خصوصی و مسئولان استانی در این جلسه پربار و حتی کمنظیر حضور داشتند.