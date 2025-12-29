سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، از تامین و توزیع مرغ کشتارگاه‌های مازندران در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از توزیع روزانه بیش از ۱۰۵۰ تن گوشت مرغ از مازندران به بازار‌های سراسر کشور خبرداد.

اسلامی با اشاره به آخرین آمار‌های ارائه شده توسط انجمن کشتارگاه‌های مازندران و اداره کل دامپزشکی، اعلام کرد که در ۷ دی ماه ۱۴۰۴، ۱۲۶ هزار و ۶۹۰ کیلوگرم مرغ به میادین تهران و ۱۱۷ هزار و ۸۰۰ کیلوگرم نیز به فروشگاه‌های تهران ارسال شده است.

وی گفت: جمع مرغ آماده طبخ ارسالی به تهران به ۲۴۴ هزار و ۴۹۰ کیلوگرم رسیده است. همچنین ۹۸ هزار و ۴۵۰ قطعه مرغ زنده برای کشتارگاه‌های تهران ارسال شده و در مجموع، میزان گوشت مرغ ارسالی از مازندران به تهران ۴۶۱ هزار و ۸۰ کیلوگرم ثبت شده است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی مازندران افزود: در بخش توزیع داخل استان نیز ۴۱۶ هزار و ۳۱۰ کیلوگرم گوشت مرغ با احتساب قطعه‌بندی و بسته‌بندی در مازندران توزیع شده است.

اسلامی در ادامه با اشاره به همکاری استان‌های همجوار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، خاطرنشان کرد: علاوه بر آمار فوق، مرغ آماده طبخ از طریق استان‌های گلستان و گیلان و نیز فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش در مازندران توزیع می‌شود.

وی افزود: در همین تاریخ ۸۰ هزار و ۵۷۱ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ به سایر استان‌ها و نیز ۴۴ هزار و ۳۵۰ قطعه مرغ زنده (به استان سمنان) ارسال شده است.

این آمار نشان‌دهنده ظرفیت بالای تولید و توزیع محصولات مرغی در استان مازندران و نقش کلانی است که این استان در تأمین نیاز‌های پروتئینی پایتخت و سایر مناطق کشور ایفا می‌کند.