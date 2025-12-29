به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم ا، از لندن، در آستانه سال نو میلادی این آتش سوزی که علت آن هنوز اعلام نشده است اهالی همستریت در نزدیک منطقه اشفورد را به وحشت انداخته است.

مقامات آتش نشانی می گویند هنوز مشخص نیست چه چیزی موجب آتش ‌سوزی شده است و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

پیش تر آتش سوزی عمدی همسایه نژادپرست یک خانواده مسلمان در انگلیس، جان مادر و دو فرزند خردسالش را گرفت و آنان زنده در آتش سوختند.

بر اساس گزارش های منتشر شده آتش نشانی و نهادهای دولتی در انگلیس در یک سال منتهی به ماه مارس امسال فقط در انگلیس ۲ هزار و ۴۵۷ مورد آتش سوزی عمدی به ثبت رسیده است که در مقایسه با سال پیش از آن کاهش داشته است، این آتش سوزی ها شامل مواردی هستند که آتش نشانی تشخیص داده است، عمدا ایجاد شده است و به علت حوادث یا سهل انگاری نبوده است.