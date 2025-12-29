پخش زنده
امروز: -
بارش باران و برف زمستانی از بامداد امروز، دوشنبه (۸ دی) سطح جادههای اصلی و فرعی خراسان رضوی را لغزنده کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان رضوی گفت: هم اینک بارش برف جاده ترانزیتی درگز-قوچان در محدوده گردنه تیوان را لغزنده کرده است.
یوسف بنی اسدی افزود: همچنین بارش باران تردد در جادههای اصلی و فرعی نیشابور، چناران، تربت حیدریه، رشتخوار، بجستان، مهولات، کوهسرخ، خوشاب، سبزوار، جغتای، جوین و جاده قدیم درگز - قوچان در محدوده «کبکان» را تحت تاثیر قرر داده است.
وی از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه در جادهها تردد کنند.