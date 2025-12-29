اداره کل هواشناسی خوزستان درباره ورود توده گرد و خاک عراقی به استان هشدار سطح زرد صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد نسبت به ورود گرد و خاک با منشا عراقی به استان گفت: توده گرد و خاک عراقی از اوایل وقت امروز دوشنبه ۸ دی ماه وارد استان می‌شود و مناطق غرب، جنوب غرب و تا حدودی مرکز استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

محمد سبزه زاری افزود: این پدیده که تا اواخر وقت امروز در استان ماندگار است، سبب کاهش دید افقی، افت کیفیت هوا و افزایش غلظت آلاینده‌های گرد و خاک خواهد شد.

او از بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان خواست از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.