کرمانشاه رئیس پلیس راه استان کرمانشاه گفت:حرکت در گردنه تته شهرستان پاوه و سرپل ذهاب به سمت سرمیل فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، کرمانشاه رئیس پلیس راه استان کرمانشاه گفت: با توجه به بارش برف در محور و گردنه تته، قطعاً از تردد وسایل نقلیه فاقد زنجیرچرخ ممانعت بهعمل خواهد آمد.
سرهنگ مهدی جعفری گفت: همچنین تردد در محور سرپل ذهاب به سرمیل در گردنه پاطاق نیز برای کامیونها و وسایل نقلیه سنگین تنها با زنجیر چرخ امکانپذیر است.
وی تصریح کرد: عوامل راهداری و نیروهای پلیس در این محورها حضور دارند و مشغول نمکپاشی و فراهم کردن شرایط ایمنتر برای ترددهای جادهای هستند.
جعفری با بیان اینکه تردد در دیگر محورهای استان بدون زنجیر چرخ نیز امکان پذیر است، گفت: با این حال بهخاطر لغزندگی جادهها بهتر است رانندگان حتما از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت حضور در جادهها حتماً مقررات رانندگی را رعایت و از سالم بودن خودروی خود اطمینان حاصل کنند.