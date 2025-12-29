پخش زنده
فرماندار ایذه گفت: سیلاب در سطح خیابانهای این شهر فروکش کرده و عملیات تخلیه آب از برخی منازل مردم و امدادرسانی توسط نیروهای امدادی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، گودرز ترکیزاده با اشاره به فروکش کردن سیلاب در سطح خیابانهای ایذه، اظهار کرد: در حال حاضر آب کاملا از خیابانها جمع شده، اما برخی منازل مردم همچنان با آبگرفتگی مواجه است و تیمهای امدادی در حال کمک و تخلیه آب هستند.
وی افزود: چندساعتی ساعتی میشود که بارندگی به پایان رسیده و سیلابی که در ایذه رخ داد، اکنون تقریباً فروکش کرده است.
ترکی زاده بیان داشت: هنگام بارندگی وضعیت آبگرفتگی در بیشتر خیابانها شدید بود، اما در حال حاضر من بهصورت عملیاتی در خیابانها حضور دارم و تقریبا آب از سطح خیابانها جمع شده است.
فرماندار ایذه تصریح کرد: با این حال، برخی از خانههای مردم دچار آبگرفتگی شده و داخل منازل آنها هنوز آب وجود دارد و دستگاههای اجرایی نیز در حال کمکرسانیاند.
وی با اشاره به هماهنگیهای انجام شده ادامه داد: نیروهای هلال احمر و شهرداری در حال بررسی و تخلیه آب از داخل خانههای مردمند.
ترکیزاده درباره آمار منازل آسیبدیده، گفت: آمار کلی نداریم و موارد هنوز در دست ارزیابی است و نیروها مشغول بررسی هستند تا نتیجه نهایی اعلام شود.
وی درباره خسارات در بخش روستایی نیز اضافه کرد: در بخش روستایی نیز خساراتی وارد شده است، اما هنوز آمار کلی به دست نیامده است. در بخش مرکزی، جادههای یکی دو روستا، به دلیل طغیان رودخانهها، دچار آبگرفتگی و گلآلودگی شدهاند.
فرماندار ایذه با اشاره به تعطیلی مدارس این شهرستان، افزود: به دلیل ضرورت تمیز کردن مدارس از گل و لای ناشی از سیلاب، مدارس فردا (دوشنبه هشتم دی) در این شهرستان تعطیل است.