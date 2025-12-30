به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه با اشاره به اهمیت بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی و هفته مقاومت، بر ضرورت روشنگری و حضور فعال مدیران و اصحاب رسانه تأکید کرد.

سرهنگ پاسدار علی‌اصغر پوربهشت گفت: در طول ۴۶ سال عمر پربرکت نظام جمهوری اسلامی، بحران‌های مختلفی از جمله جنگ تحمیلی و جنگ ۱۲ روزه را پشت سر گذاشته‌ایم، اما هیچ‌گاه امام جامعه حکم جهاد صادر نکرده بود؛ در حالی که امروز در موضوع جهاد تبیین و روشنگری، فرمان جهاد صادر شده و بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه با اشاره به هجمه گسترده رسانه‌ای دشمن در فضای مجازی افزود: ضروری است مدیران خودشان رسانه باشند و با دلسوزی در مسیر روشنگری گام بردارند. از اصحاب رسانه نیز که همواره یار و همراه ما بوده‌اند، قدردانی می‌کنم.

پوربهشت درباره برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای یوم‌الله ۹ دی، گفت: مراسم مرکزی شهرستان روز سه‌شنبه ساعت ۱۰ صبح در حسینیه ثارالله برگزار می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه در ادامه با اشاره به فرارسیدن هفته مقاومت و ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی و همراهان شهیدش گفت: حاج قاسم تنها یک چهره ملی نبود؛ او شخصیتی بین‌المللی، مرد میدان و مرد دیپلماسی بود.

وی ادامه داد: مراسم ششمین سالگرد شهدای مقاومت همزمان با اجلاسیه ۴۲۲شهید شهرستان پنج‌شنبه ۱۱دی ماه ساعت ۱۴:۳۰ در گلزار شهدای دهدشت برگزار خواهد شد.

وی افزود: هفته مقاومت از ۱۱ تا ۱۷ دی‌ماه با بیش از ۴۸عنوان برنامه در شهرستان اجرا خواهد شد. بخش مهمی از این برنامه‌ها مردمی است، چرا که مردمی بودن از برجسته‌ترین ویژگی‌های سردار دل‌ها بود.

حجت‌الاسلام علی وحدانی‌فر امروز در شورای اداری شهرستان با بیان فضایل ماه رجب، گفت: ماه رجب ماهی سرشار از معنویت است که در آن ذکر توبه و روزه بسیار سفارش شده و فرصتی برای بازگشت به خداوند و تقویت ایمان است.

وی در ادامه به حماسه ۹ دی اشاره کرد و افزود: ۹ دی روز بصیرت مردم در دفاع از آرمان‌های ولایت بود. دشمنان برای ساقط کردن نظام برنامه‌ریزی کرده بودند، اما حضور میلیونی مردم این درس بزرگ را داد که تا زمانی که مردم در صحنه هستند هیچ فتنه‌ای نمی‌تواند تکانه‌ای ایجاد کند. این حضور تجلی ایمان و وحدت مردم بود و انقلاب را بیمه کرد.

امام جمعه دهدشت با انتقاد از برخی خواص که در فتنه سال ۸۸ سکوت کردند، اظهار داشت: برخی تحت عنوان فتنه تقلب به کشور ظلم کردند. خواص مردود شدند و در خیابان‌های تهران شعار‌هایی داده شد که نشان می‌داد اصل نظام هدف قرار گرفته است. آتش زدن اموال عمومی و بی‌حرمتی به عاشورا را دیدند، اما سکوت کردند. همین سکوت باعث شد مردم خود وارد صحنه شوند و ۹ دی را به روزی ماندگار در تاریخ انقلاب تبدیل کنند.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه نیز گفت: این ایستادگی برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب بود که بصیرت و شجاعت ملت ایران را نشان داد. این روحیه از دفاع مقدس گرفته شد و نسل جدید شرارت‌های دشمن را به وضوح دید.

هرچند برخی سبک‌مغز‌ها مطالبی ساده‌لوحانه می‌نویسند، اما دشمن بدون تعارف بیان می‌کند که هدفش ضربه به نظام است.

امام جمعه دهدشت در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مذاکره با آمریکا پرداخت و تصریح کرد: مسئله آمریکا مذاکره نیست، بلکه بردگی ایران است. آنها حتی در وسط مذاکره جنگ را آغاز کردند. تدبیر حکیمانه رهبری نشان داد که هدف دشمن چیزی جز سلطه نیست.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان تصریح کرد: این ملت با آرمان‌های شهدا بزرگ شده، روحیه ایثار دارد و کشور شکست نخواهد خورد. ایرانی دل در تاریخ عظیم دارد و با ایمان و وحدت خود هر توطئه‌ای را خنثی خواهد کرد.

وی همچنین به برگزاری یادواره شهدای دفاع مقدس شهرستان و بزرگداشت شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: این یادواره باید با همت همگانی و در شأن شهیدان برگزار شود. دهدشت دارالمؤمنین است و مردم این دیار همواره در پاسداشت ارزش‌های انقلاب و شهدا پیشگام بوده‌اند.

در این نشست ضمن تاکید فرماندار شهرستان کهگیلویه بر برگزاری یک مراسم باشکوهی در خور شان خانواده شهدا و اجلاسیه ۴۲۲ شهید والامقام شهرستان کهگیلویه و مراسم ششمین سالگرد سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی عنوان کرد: در این برگزاری باید تمامن دستگاه‌ها پای کاربیایند.

ایرج کاظمی جو گفت: شهدا و خانواده شهدا باعث افتخار ما هستند و ما باید در برگزاری این مراسم که در روز پنج شنبه ساعت ۱۴ و نیم عصر در گلزار شهدای شهر دهدشت برگزار می‌شود به شهدا و خانواده شهدای ادای احترام نماییم