به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت الاسلام والمسلمین سیداحمدرضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در پیامی فرا رسیدن یوم الله ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت را گرامیداشت.

متن پیام به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

(وَ ذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّهِ إِنَّ فی ذلِکَ َلآیاتٍ لِکُلِّ صَبَّارٍ شَکُورٍ)

یوم الله نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، و حماسه سازی ملتی بزرگ در تاریخ پرفراز و نشیب ایران اسلامی است، روزی که ملت سرافراز ایران، و مردم ولایت مدار استان لرستان، در آن برهه حساس تاریخی، با بصیرت حسینی و تفکر عاشورایی، در حرکتی خودجوش و حضوری به موقع، با هدایت و روشنگری های ولایت، بزرگترین فتنۀ تاریخ انقلاب را درهم شکستند، و بار دیگر به دنیا نشان دادند که حافظ جمهوری اسلامی هستند.

امروز بعد از گذشت سال‌ها، از فتنه سال ۱۳۸۸، مردم ما و نسل جوان آگاه، برای رسیدن به قله‌های معنویت، پیشرفت، رفاه و عدالت، هوشیارتر از گذشته، خواص بی‌بصیرتی را که روزی در بالاترین مسئولیت اجرایی و سیاسی کشور بودند، و با بیانیه‌ها و سخنرانی‌ها و سکوت معنادارشان فتنه‌گران را یاری نمودند، می‌شناسند، خواصی که در آن روز تاریخی با دیدن خروش عظیم مردم مومن و انقلابی حرکت فتنه‌گران را محکوم نکردند و با سران فتنه تبادل نظر و دیدار نمودند، و همین راه و روش را در حوادث سال ۱۴۰۱ که از سوی نظام سلطه حمایت می‌شد ادامه دادند، هم اینان امروز نیز با سخنان و نوشته‌هایشان، مردم مقاوم ایران را دشمن شاد می‌کنند، و علیرغم اینکه از امام، انقلاب و مردم سخن میگویند، اما با عملشان به آرمان‌های امام راحل عظیم‌الشأن و مردم بیدار آسیب می‌زنند.

امسال در آستانه ششمین سالگرد شهید والا مقام حاج قاسم سلیمانی عزیز، و گرامیداشت یاد و خاطره استاد گرانقدر و متفکر ژرف اندیش، حضرت آیت الله مصباح یزدی«ره»، و با انزجار از حمله ددمنشانه رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، در جنگ ۱۲ روزه و نیز کشتار ظالمانه در فلسطین مظلوم و قهرمان، با وحدت، همدلی، یکپارچگی، بصیرت و با مشت‌های گره کرده و صدایی رساتر و کوبنده‌تر از قبل، و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی، با حضور دوباره خود توطئه دشمنان را خنثی کرده، و با ولی فقیه زمان، میثاق دوباره خواهیم بست.

اینجانب با تبریک و تهنیت ولادت سراسر سعادت نهمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت جوادالائمه علیه السلام، شانزدهمین سالگرد حماسه ۹دی را گرامی داشته و با پاسداشت خروش عظیم ملت بصیر و فهیم ایران در ۹ دی ۸۸ اعمال منافقانه فتنه‌گران و حامیان داخلی و خارجی آنان را محکوم نموده، و تا رسیدن به اهداف متعالی اسلامی، با پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، این راه پرافتخار و ادامه خواهیم داد.

از عموم مردم شهید پرور، متدین، انقلابی، و جوانان انقلابی و حزب اللهی استان لرستان دعوت میکنم، که با حضور خیره کننده و پرشور و شعور خود، همگام با ملت شجاع ایران اسلامی، در این مراسم بزرگ و به یاد ماندنی شرکت فرمایید.

(سید احمد رضا شاهرخی)

۸ دی ۱۴۰۴ برابر با ۸ رجب ۱۴۴۷