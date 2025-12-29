به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست اداره کل فرودگاه‌های استان اعلام کرد: پرواز روز سه‌شنبه ۹ دی شرکت آساجت و همچنین پرواز‌های روز چهارشنبه و پنج‌شنبه ۱۰ و ۱۱ دی هواپیمایی ایرتور در مسیر یاد شده انجام نخواهد شد.

سیدی افزود: علت ابطال این پروازها، محدودیت‌های عملیاتی و ضرورت انجام چک‌های فنی هواپیما عنوان شده است.

به گفته وی برای روز‌های سه شنبه و چهارشنبه یک پرواز در مسیر تهران-بیرجند-تهران برقرار است که مسافران می‌توانند از پرواز یاد شده استفاده کنند.