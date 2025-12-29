پخش زنده
مردم شهر بیرمنگهام دومین شهر بزرگ انگلیس میگویند با بوی تعفن، مناظر زشت ناشی از انباشت زباله در معابر و رژه موشها و افسردگی ناشی از این شرایط، وارد سال جدید میلادی میشوند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، ساکنان خشمگین شهر بیرمنگهام از چند ماه پیش به علت اعتصاب شرکتهای حمل زباله با انبوهی از مشکلات ناشی از انباشت زبالهها در اطراف خانهها و معابر دسته و پنجه نرم میکنند، اکنون و درآستانه سال نو میلادی میگویند از این شرایط خسته و افسرده شدهاند و برخی از اهالی میگویند این شرایط زندگی را برایشان جهنم کرده است.
آنان با ابراز نگرانی نسبت به سلامت اهالی به ویژه کودکان و وحشت کودکان و زنان از پرسه زدن مداوم موشها در اطراف خانهها و نفوذ به درون منازل، ادامه این وضع را برای مقامات شرم آور میدانند و خواهان اقدامات فوری آنان برای رهایی اهالی از این شرایط شدهاند.
عکسهای منتشر شده اهالی در شبکههای اجتماعی و فضای مجازی، تلی از زبالهها را در اطراف خانهها و معابر شهر بیرمنگهام انگلیس نشان میدهد که پس از نزدیک به ۱۲ ماه اعتصاب کارکنان حمل زباله و آنچه آنان بی توجهی مقامات دولتی نسبت به این شرایط میخوانند، همچنان ادامه یافته است.
پل دالگلیش شهروند ساکن بیرمنگهام به رسانههای انگلیس گفته شرایطی برای این شهر ایجاد شده است که انسان نسبت به آن احساس شرم میکند و هنگامیکه به اطراف نگاه میکنید، از زندگی در این شهر خجالت میکشید و در آستانه سال نو خیابانها و اطراف خانهها مملو از زباله، موشها و به معنای واقعی آشفتگی و زشتی است.
برخی از اهالی نیز از دچار شدن به بیماری ناشی از جانواران و حشرات موذی به علت کثیفی محیط اطراف خانه خبردادهاند و میگویند گویی جان مردم برای مسئولان هیچ ارزشی ندارد و به خطر افتادن سلامت آنان مهم نیست.
کارکنان اعتصابی، شورای شهر و مقامات دولتی را به بی توجهی نسبت به خواسته هایشان متهم و اعلام کردند مادامیکه به مطالبانشان توجهی نشود آنان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.