بارندگی بامداد امروز، دوشنبه (۸ دی) در روستای رودخانه از توابع بخش رخ تربت حیدریه، موجب جاری شدن سیل در این منطقه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تربت حیدریه گفت: بارش باران از ساعات اولیه بامداد امروز در شهرستان آغاز و سبب لغزنده شدن جاده تربت حیدریه-مشهد شده، اما این مسیر باز است و رانندگان می‌توانند با احتیاط کامل حرکت کنند.

علی اصغر کرباسی افزود: احتمال بارش برف در منطقه جلگه رخ به ویژه در گردنه‌ها و نقاط سردسیر دور از انتظار نیست.

وی از هموطنان و همشهریان تقاضا کرد در مواقع بارش باران حتما با سرعت مطمئنه رانندگی کنند و هنگام سفر در زمستان زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی زمستانی به همراه داشته و از پر بودن باک بنزین خودرو مطمئن باشند.

براساس اعلام اداره کل هواشناسی خراسان رضوی بارش برف و باران از صبح امروز در اکثر نقاط کشور و به ویژه خراسان رضوی آغاز شده است و تا فردا (سه شنبه) ادامه خواهد داشت.