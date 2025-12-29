پخش زنده
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خوزستان با اشاره به ارائه خدمات امداد و نجات به ۲ هزار و ۶۴۸ نفر متاثر از بارشهای اخیر در سطح استان از ادامه عملیات امدادرسانی تا پایداری شرایط خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر حسن عبودی مزرعی با حضور در مناطق درگیر عملیات امدادرسانی، از امدادرسانی به ۶۹۱ خانوار شامل ۲ هزار و ۶۴۸ نفر متأثر از بارندگی شدید، آبگرفتگی، برف و کولاک در ۱۰ شهرستان استان خبر داد و گفت: با توجه به فعالیت سامانه بارشی در آسمان استان طی روز گذشته و بارش شدید باران در بسیاری از مناطق استان و کولاک و برف در ارتفاعات، شماری از هم استانیها دچار مشکلاتی نظیر آب گرفتگی معابر و روان شدن سیلابها شدند و از همان دقایق اولیه عملیات امدادرسانی با تلاش بی وقفه تیمهای امدادی و نجاتگران هلالاحمر آغاز شد.
وی افزود: با توجه به وضعیت آماده باش تیمهای امدادی و عملیاتی این جمعیت در سطح استان، عملیاتهای امدادرسانی و ارائه خدمات امداد و نجات با حضور تیمهای عملیاتی از نخستین دقایق وقوع حوادث آغاز و تا بازگشت شرایط به وضعیت پایدار ادامه خواهد داشت.
دکتر عبودی مزرعی اظهار کرد: شهرستانهای شوشتر، مسجدسلیمان، رامهرمز، باوی، لالی، اندیکا، هفتکل، ایذه، باغملک و آغاجاری از جمله مناطقی بودند که تیمهای امدادی در آنها حضور یافته و خدمات امدادی ارائه نمودهاند.
وی با اشاره به اقدامات عملیاتی به عمل آمده، افزود: ۲۵ تیم عملیاتی شامل ۷۰ نفر نجاتگر داوطلب و پرسنل در مناطق متاثر بهکارگیری شدهاند و ناوگان لجستیک امدادی هلالاحمر نیز شامل ۱۰ دستگاه آمبولانس، ۱۵ خودروی پشتیبانی و یک فروند قایق مورد استفاده قرار گرفت تا امکان امدادرسانی سریع و موثر فراهم شود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خوزستان همچنین به عملیات رهاسازی خودروها اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۵۳ دستگاه خودرو از مسیرهای برفگیر استان رهاسازی شده و امدادرسانی به مسافران و درراهماندگان ادامه دارد.
وی در خصوص توزیع اقلام امدادی نیز عنوان کرد: با توجه به نیاز تعداد محدودی از هم استانیها به اقلام زیستی اولیه و اسکان و تغذیه اضطراری، تاکنون تعدادی چادر امدادی، پتو، موکت، والور، کلمن آب، ست ظروف، فانوس، ستهای بهداشتی، نایلون پوششی، بستههای غذایی و چای بین خانوارهای متاثر توزیع شده است.
دکتر عبودی مزرعی در ادامه با اشاره به مفقود شدن تعدادی از شهروندان در دو نقطه از شهرستانهای ایذه و باغملک نیز گفت: عملیات جستوجو از شب گذشته با تلاش تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر آغاز شده و امروز نیز همچنان ادامه خواهد یافت.