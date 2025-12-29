به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل بهزیستی هرمزگان گفت: این آثار نمایش «دریا را نجات دهیم» به کارگردانی طیبه زندش در بخش کودک، «سقف معلق» به کارگردانی سمیره دیناری و «چاله» به کارگردانی جواد انصاری در بخش صحنه‌ای است.

سامیه جهانشاهی افزود: این جشنواره از ۸ تا ۱۱ دی‌ماه به میزبانی کهگیلویه و بویراحمد و با حضور هنرمندان نمایشی از استان‌های هرمزگان، فارس، بوشهر، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود.

وی گفت: آثار برگزیده این دوره به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی می‌شود.