شرکت گاز استان کرمانشاه از مشترکان خواست به منظور پایداری جریان گاز و بهره مندی همگان از نعمت گاز طبیعی، نهایت صرفه جویی را در مصرف گاز داشته باشند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، با توجه به ورود سامانه بارشی جدید به کشور و بارش برف و کولاک در مناطق سردسیر استان و افزایش شدید مصرف گاز، شرکت گاز استان کرمانشاه از مشترکان خواست به منظور پایداری جریان گاز و بهره مندی همگان از نعمت گاز طبیعی، نهایت صرفه جویی را در مصرف گاز داشته باشند.

برخی از راهکارهای صرفه جویی در مصرف گاز :

۱- پوشیدن لباس بیشتر و گرم: لباس گرم و کافی بجای مصرف گاز اضافی

۲- گرمتر نگهداشتن خانه با نصب پرده‌های ضخیم

۳- بستن دریچه های کولر با پوشش ضخیم که گرمای خانه را از کانال کولر به خارج از منزل نبرده و هدر ندهد. (درعین‌حال، از امکان ورود هوای تازه از طریق دریچه تامین هوا یا زیر درب ورودی مطمئن شوید.)

۴- بستن شیر رادیاتور و یا خاموش کردن بخاری در اتاقهای کم رفت و آمد و بستن کامل دربِ اتاقها

۶- هر یک درجه کاهش گرمای خانه یعنی ۶% کاهش مصرف گاز

۷- رعایت دمای آسایش ۲۰ درجه در محیط منزل. براین اساس درجه بخاری، موتورخانه و پکیج را در حد متوسط قرار دهیم.

۸- تنظیم درجه پکیج، موتورخانه و آبگرمکن مخزنی روی ۵۰ درجه