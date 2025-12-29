درگذشت عالم ربانی، فقیه مجاهد و نماینده مردم شریف خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، آیتالله میرشفیعی، موجب اندوه فراوان اینجانب شد. این روحانی وارسته از چهرههای اثرگذار حوزههای علمیه و از پیشگامان نهضت اسلامی در استان خوزستان بود که عمر پربرکت خود را در مسیر تعلیم و تربیت طلاب، ترویج معارف قرآن و اهلبیت علیهمالسلام، دفاع از آرمانهای امام راحل (ره) و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی سپری کرد. حضور مسئولانه و مؤثر ایشان در مجلس خبرگان رهبری، جلوهای از اعتماد مردم و روحیه تعهد، بصیرت و ولایتمداری آن مرحوم بود.
اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه به خاندان مکرم، شاگردان، ارادتمندان و مردم شریف خوزستان، از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینمایم.