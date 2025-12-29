برنامههای گرامیداشت ۹ دی در کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان با اشاره به فرارسیدن نهم دیماه گفت: نهم دی یادآور روزی تاریخی است که پس از حوادث سال ۱۳۸۸ و هشت ماه فتنه، مردم با حضور آگاهانه و دشمنشکن خود برای حمایت از ارزشهای دینی و انقلابی به صحنه آمدند. حجتالاسلام سید جواد خاضع افزود: روز نهم دی روز تولد مجدد انقلاب اسلامی بود و مردم با بصیرت خود نشان دادند همواره پشتیبان نظام و ولایت هستند. حجتالاسلام خاضع با بیان اینکه مراسم گرامیداشت حماسه نهم دی همزمان با سراسر کشور در نقاط مختلف استان برگزار میشود افزود: این مراسم در شهر یاسوج به صورت تجمع مردمی و در مصلی این شهر برگزار خواهد شد. وی با دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور پرشور در این مراسم گفت: از مردم مؤمن و انقلابی دعوت میکنیم با حضور خود بار دیگر حمایتشان از ارزشهای اسلامی و انقلابی و انزجارشان از دشمنان را به نمایش بگذارند. خاضع ادامه داد: به منظور پذیرایی از شرکتکنندگان برپایی ایستگاه صلواتی در ورودی مصلی یاسوج پیشبینی شده است رئیس شورای تبلیغات اسلامی استان همچنین از همه دستگاهها و نهادهای اجرایی خواست در راستای هرچه باشکوهتر برگزار شدن این مراسم همکاری و تلاش لازم را داشته باشند.