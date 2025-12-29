مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان اعلام کرد: در حال حاضر همه محور‌های مواصلاتی استان باز بوده و تردد در آنها برقرار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان، با تلاش مستمر نیرو‌ها و گشت‌های راهداری در سطح محور‌های مواصلاتی، انسداد محور‌های باغملک _ ایذه _ دزپارت و ملاثانی _ گاوسوار رفع و تردد در همه محور‌های اصلی و فرعی استان جریان دارد.

بر اساس این گزارش، از رانندگان و کاربران جاده‌ای درخواست می‌شود با توجه به هشدار‌های هواشناسی، ضمن رعایت احتیاط لازم در تردد، پیش از آغاز سفر برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها با سامانه تلفنی ۱۴۱ تماس حاصل کنند.