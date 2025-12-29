پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن گزارشهای منتشر شده در انگلیس نشان میدهد سالانه حدود ۱۷۰ هزار نفر اعم از کودکان و بزرگسالان در این کشور ناپدید میشوند که شماری از آنان پیدا نمیشوند.
نهادهای مدنی آمارهای پلیس را کمتر از شمار واقعی افراد ناپدید شده میدانند، زیرا معتقدند ناپدید شدن برخی از افراد به پلیس گزارش نمیشود.
در تازهترین مورد، نشریه سان به نقل از پلیس انگلیس اعلام کرد پسر بچه ۱۰ سالهای به نام هان در نزدیکی چرخ و فلک مشهور لندن موسوم به چشم لندن (لندن آی) ناپدید شده است و خانواده وی دچار وحشت و اضطراب شدهاند.
پلیس از شهروندان خواسته هرگونه اطلاعی درباره این کودک را به پلیس گزارش کنند.