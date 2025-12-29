به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال مردان، دیروز یکشنبه هفتم دی ماه با هفت دیدار پیگیری شد و تیم‌های فولاد سیرجان، شهداب یزد و فولاد سپاهان در رتبه اول تا سوم جدول باقی ماندند.

در یکی از دیدار‌های هفته نهم، تیم فولاد مبارکه سپاهان در سالن ملت اصفهان مقابل مهرگان نور صف آرایی کرد و در پایان مهمان شمالی اش را با نتیجه ۳ بر ۱ شکست داد.

جدالی که قضاوت آن را ابراهیم فیروزی به عنوان داو اول، جواد مرآتی (داور دوم) و مجتبی نعمتی به عنوان داور ویدئوچک برعهده داشتند که به مدت ۱۲۱ دقیقه طول کشید.

همچنین نادر انصاری و حسین پورکاشیان به عنوان ناظران فنی و داوری، نظارت این دیدار را برعهده داشتند که یک هزار و ۵۰۰ تماشاگر داشت.

ارتش زرد این دیدار را با ترکیب امیر غفور، آرمان رحمانی، شایان شاهسوند، محمدرضا موذن، امیر حسن فرهادی، آرمین تشکری و علیرضا بهبودی آغاز کرد.

تیم مهرگان نیز در ابتدای این مسابقه از امین نجفی، رضا رضایی، محراب ملکی، علی زارع، پوریا حسین پور و سهیل کمال آبادی بهره برد.

دو تیم در ست نخست جدال بسیار نزدیک و پایاپایی داشتند و در نهایت نماینده اصفهان ۲۶ بر ۲۴ به پیروزی رسید و این روند در ست دوم هم ادامه داشت، اما این بار تیم مهرگان ۲۶ بر ۲۴ فاتح میدان شد تا دو تیم یک بر یک در ست شماری برابر شوند.

سومین و چهارمین ست‌های این دیدار نیز با نتیجه ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۹ به سود فولاد مبارکه به پایان رسید تا این تیم در مجموع سه بر یک فاتح این دیدار شود و به هفتمین برد خود دست یابد و ۲۱ امتیازی شود و در رتبه سوم جدول باقی بماند.

تیم مهرگان هم با ۳ برد و ۹ امتیاز در رده دهم جدول قرار گرفت.

نتایج هفته نهم لیگ برتر والیبال:

یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴

فولاد مبارکه سپاهان ۳ مهرگان نور ۱

شهداب یزد ۳ شهرداری ارومیه ۱

فولاد سیرجان ایرانیان ۳ طبیعت اسلامشهر ۲

صنعتگران امید ۳ پیکان تهران ۱

سایپا تهران ۲ چادر ملو اردکان ۳

پاس گرگان ۳ رازین پلیمر تهران ۰

استقلال گنبد ۱ مس رفسنجان ۳