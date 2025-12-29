به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل؛ به دلیل بارش برف و برودت هوا فعالیت مدارس در شاهرود، گرمی و انگوت کودکستان و ابتدایی، در کوثر و نیر کودکستان و ابتدایی «مدارس روستایی» و در خلخال تمام دوره‌های تحصیلی در نوبت صبح به صورت غیرحضوری و در بستر «شاد» خواهد بود.

همچنین در لاهرود، کودکستان و ابتدایی با ۲ ساعت تاخیر فعالیت‌های آموزشی خود را آغاز خواهند کرد.

لازم به ذکر است با اعلام تعطیلی مدارس دوره ابتدایی نواحی و مناطق، کلیه مدارس استثنایی آن ناحیه و منطقه نیز تعطیل خواهد بود.