به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم ا، از مسکو، اوشاکوف گفت: رئیس‌جمهور روسیه در این گفت‌وگو با پیشنهاد ترامپ برای ادامه کار جهت حل‌ و فصل بحران در قالب گروه‌های کاری ویژه‌ای که ایجاد خواهند شد، موافقت کرد، بر این اساس جزئیات مربوط به گروه‌های کاری درباره اوکراین در اوایل ماه ژانویه اعلام خواهد شد.

اوشاکوف افزود: رئیس‌جمهور آمریکا بر ضرورت پایان هر چه سریع‌تر جنگ تأکید کرد.

دستیار ارشد رئیس جمهور روسیه با اشاره به اینکه پایان دادن به بحران نیازمند راه‌ حل واقع‌بینانه و قابل دستیابی است، گفت: پوتین و ترامپ درباره اینکه آتش‌بس موقت تنها به طولانی‌تر شدن درگیری در اوکراین منجر خواهد شد، دیدگاه نزدیکی دارند.

اوشاکوف به دیدار قریب‌الوقوع ترامپ و زلنسکی اشاره کرد و گفت: دونالد ترامپ پیش از دیدار با ولادیمیر زلنسکی، با پوتین تماس گرفت تا دیدگاه‌های رئیس جمهور روسیه درباره نحوه دستیابی به صلح را جویا شود.

وی افزود: طرفین توافق کردند، پس از دیدار رئیس‌جمهور آمریکا با زلنسکی، بار دیگر گفت‌وگوی تلفنی انجام دهند.

به گفته یوری اوشاکوف، برای کی‌یف منطقی است که با توجه به وضع جبهه‌ها، «بدون تعلل» درباره دونباس تصمیم‌گیری کند در همین حال ترامپ اذعان کرد، که بحران اوکراین دشوارترین موضوع دوران فعالیت سیاسی او بوده است.

دستیار ارشد پوتین با بیان اینکه رئیس‌جمهور آمریکا با دقت ارزیابی‌های روسیه درباره چشم‌انداز دستیابی به توافق را شنیده است، گفت : این گفت‌وگوی تلفنی به ابتکار ترامپ انجام شد.

یوری اوشاکوف اتخاذ تصمیم مسئولانه از سوی کی‌یف برای توقف نهایی درگیری‌ها را ضروری دانست و افزود: پوتین در گفت‌وگو با ترامپ بر اهمیت پایبندی به تفاهمات به‌ دست‌آمده در آنکوریج تأکید کرد.

وی در پایان تصریح کرد: ترامپ در گفت‌وگوی یک ساعت و ۱۵ دقیقه‌ای با پوتین اعلام کرد که در صورت پایان بحران اوکراین، چشم‌اندازهای چشمگیری برای همکاری اقتصادی میان آمریکا و روسیه وجود دارد.