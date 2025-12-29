به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۸ صبح امروز دوشنبه هشتم دی ماه، شاخص کیفیت هوا در شهر‌های آغاجاری، بهبهان و هندیجان نشان دهنده وضعیت قرمز آلودگی هوا برای همه گروه‌های سنی است.

همچنین شاخص کیفیت هوا در شهر‌های آبادان، اندیکا، اندیمشک، اهواز، باغملک، خرمشهر، دزفول، شوشتر، ماهشهر، ملاثانی و هفتکل در وضعیت نارنجی آلودگی هوا قرار گرفته است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.