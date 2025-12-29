به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمدباقر خلفی مدیرعامل جمعیت هلال احمر البرز گفت: از مجموع مصدومان، ۲۵۶ نفر توسط نیرو‌های امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند و ۷۳ نفر نیز خدمات درمانی سرپایی دریافت کردند. در مجموع، یک‌هزار و ۱۶۵ نفر مصدوم و حادثه‌دیده در این مدت تحت پوشش امدادرسانی قرار گرفتند.

وی افزود: ۱۷۹ مورد از عملیات‌های انجام‌شده مربوط به حوادث ترافیکی بوده که با سهم ۳۹ درصدی، بیشترین نوع حادثه در این بازه زمانی به شمار می‌رود.

خلفی ادامه داد: در این عملیات‌ها، ۲ هزار و ۳۰۱ نفر امدادگر در قالب ۷۲۴ تیم عملیاتی مشارکت داشتند و امدادرسانی‌ها با استفاده از ۶۴۳ دستگاه ناوگان خودرویی شامل ۳۸۴ دستگاه آمبولانس، ۱۳۷ خودروی ست نجات و ۱۲۲ دستگاه از سایر خودروهای امدادی انجام شد.

وی گفت: پایگاه امداد و نجات کوشک بالا در شهرستان کرج با ۸۴ حادثه معادل ۱۸ درصد، پایگاه کوثر با ۷۸ حادثه معادل ۱۷ درصد و پایگاه شهرستانک با ۵۷ حادثه معادل ۱۲ درصد، بیشترین تعداد عملیات امدادی را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر البرز افزود: از ابتدای امسال تاکنون، ۸۷ حادثه کوهستانی در استان البرز به ثبت رسیده که ۱۹ درصد از مجموع حوادث این دوره زمانی را شامل می‌شود.