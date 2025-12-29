به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: بیمه ها مطالبات نظام درمان را به موقع پرداخت نمی کنند و این موضوع مشکلاتی را بر سر راه درمان بیماران ایجاد کرده است.

دکتر منصور شکیبا در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی اظهار داشت: بیمه های پایه سه بیمه سلامت، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح هستند که حدود ۶۵ درصد قرارداد بیمه بیمارستان ها با بیمه سلامت است.

۴/۵ همت طلب نظام بهداشت و درمان خراسان رضوی از بیمه ها

دکتر شکیبا تصریح کرد: هم اکنون میزان طلب از بیمه های سلامت، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح ۴/۵ همت است که ۳ تا ۳/۲ همت مربوط به بیمه سلامت، ۱۲۰۰ میلیارد تومان بیمه تامین اجتماعی و ۱۵۰ میلیارد تومان بیمه نیروهای مسلح است.

وی با بیان اینکه برخی مطالبات از سال ۱۴۰۳ همچنان پرداخت نشده است، ادامه داد: بدهی بیمه سلامت از اردیبهشت امسال، تامین اجتماعی از خرداد ماه و نیروهای مسلح از تیرماه پرداخت نشده است.

شکیبا میزان طلب باقی مانده از بیمه سلامت از سال ۱۴۰۳ را ۵۸ میلیارد تومان اعلام کرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: هم اکنون مطالبات کادر درمان از ما حدود ۲ تا ۲/۷ همت است که باید از بیمه ها دریافت و به کادر درمان پرداخت کنیم.

دکتر شکیبا با بیان اینکه هم اکنون به طور متوسط حدود ۵ درصد هزینه های درمانی از افراد تحت درمان دریافت می شود، افزود: در بیمارستان اطفال درمان همه کودکان زیر ۷ سال رایگان است، هزینه درمان بیماران در طرح ارجاع و درمان مصدومان سوانح رانندگی نیز رایگان است.

وی اضافه کرد: این در حالی است که هم اکنون ۲/۵ همت دارو، تجهیزات و ملزومات ضروری از بخش خصوصی خریداری کرده ایم.

مطالبات از بیمه سلامت در سال ۱۴۰۳ به طور کامل پرداخت شده است

مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: ۴۴ میلیون نفر در کشور دارای بیمه سلامت هستند و بحران عمیق مالی در بیمه سلامت، زیان انباشته ۳۰ همتی را به بارآورده بود که تسویه شد.

دکتر محمد وجدانی افزود: امسال از محل اعتبارات ابلاغی ۶۷ همت به بیمه سلامت تخصیص یافت که ۴۰ همت از آن به مطالبات ۱۴۰۳ تخصیص یافت و مطالبات سال گذشته به طور کامل تسویه شد و فقط بخشی از ارز دارو مانده که حدود ۱۰ درصد از کل مطالبات است.

وجدانی در پاسخ به طلب ۵۸ میلیارد تومانی دانشگاه علوم پزشکی از بیمه سلامت در سال ۱۴۰۳ گفت: این طلب مربوط به ارز دارو است که پرداخت آن بر عهده سازمان هدفمندی یارانه ها است.

وی ادامه داد: روند بیمه سلامت این گونه است که هر سال در ابتدای سال مطالبات سال قبل تسویه می شود.