پخش زنده
امروز: -
فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ تأکید کرد: تنها راه مقابله با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی که همه ارزشهای انسانی را زیر پا گذاشتهاند، مقاومت، ایستادگی و پایداری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «حسن حسنزاده» درباره نقش شهید حاج قاسم سلیمانی در جبهه مقاومت اظهار داشت: شهید سلیمانی شخصیتی است که جریان مقاومت را در جهان اسلام فراگیر کرد و جبهه مقاومت را از نظر جغرافیایی، فرهنگی و اندیشهای گسترش داد.
سردار حسنزاده ادامه داد: امروز مقاومت دلیرانه مردم فلسطین، ایستادگی ملت ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، پایداری انصارالله یمن و حزبالله لبنان، همگی به برکت مجاهدتهای این شهید والامقام، شهید ابومهدی المهندس و همه همرزمانشان است.
فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ تأکید کرد: تنها راه مقابله با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی که همه ارزشهای انسانی را زیر پا گذاشتهاند، مقاومت، ایستادگی و پایداری است. در کشور ما نیز شاهد مقاومت ملی در تمامی عرصهها هستیم که تا شکست کامل دشمنان ادامه خواهد یافت.
وی همچنین با اشاره به میزان آمادگی نیروهای مسلح، گفت: امروز آمادگی نیروهای مسلح کشور در تمامی ابعاد افزایش یافته و با بهرهگیری از تجربیات ارزشمند دفاع مقدس ۱۲ روزه، نقاط قوت و ضعف خود و دشمن را به خوبی شناسایی کردیم.
سردار حسنزاده در پایان با تأکید بر اینکه جای هیچ نگرانی در قابل تهدیدات وجود ندارد، خاطرنشان کرد: ملت عزیز ایران مطمئن باشند که با اقتدار، همبستگی و وحدت ملی، دشمن را سر جای خود مینشانیم.