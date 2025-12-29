پخش زنده
امروز: -
سرپرست فرماندهی پلیس راه استان گفت: دیشب حدود ساعت ۲۱ امشب یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور چمن بید - گرمه در تصادف رخ به رخ با تریلی فوتون دچار آتش سوزی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ رضایی نسب گفت: یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ نقرهای در حال تردد در محور گرمه به چمنبید، در کیلومتر ۴ این مسیر به علت عدم توجه به جلو از مسیر خود منحرف و وارد باند مخالف شد و خودرو سواری از جلو با یک دستگاه کامیون کشنده حامل بار کود شیمیایی به شدت برخورد کرد.
وی بیان داشت: متأسفانه در اثر شدت تصادف، هر دو وسیله نقلیه دچار حریق شدند و راننده سواری پژو در محل حادثه جان خود را از دست داد و راننده کامیون نیز مجروح و توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شد.
سرپرست پلیسراه استان افزود: بررسی کارشناسان علت تامه حادثه را بیاحتیاطی راننده سواری پژو به دلیل انحراف به چپ اعلام کردهاند.