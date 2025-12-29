پخش زنده
دادستان مرکز خوزستان با تأکید بر اهمیت عفاف و حجاب گفت: حفظ آرامش و سلامت اجتماعی در گرو صیانت از امنیت فرهنگی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان در جلسه بررسی علل ناهنجاریهای اجتماعی بهویژه موضوع عفاف و حجاب و ارائه راهکارهای مؤثر فرهنگی و قانونی که با حضور مسئولان قضایی، فرهنگی، اجتماعی و انتظامی استان خوزستان برگزار شد، با اشاره به شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه اظهار داشت: مباحث فرهنگی و اجتماعی در وضعیت فعلی باید در اولویت برنامهریزیها و اقدامات دستگاهها قرار گیرد.
وی افزود: برای جلوگیری از ترویج بیحجابی در جامعه، لازم است مباحث فرهنگی و اجتماعی با تدبیر، عقلانیت و درایت دنبال شود؛ به گونهای که آثار مثبت آن بهطور ملموس در جامعه نمایان شود.
دادستان مرکز خوزستان با اشاره به بخشنامههای معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور مبنی بر تحقق برنامهها با محوریت عفاف و حجاب اظهار داشت: رویکرد دستگاه قضایی در این زمینه، پیشگیرانه، ارشادی و مبتنی بر فرهنگسازی است و در کنار اقدامات نظارتی و قانونی، استفاده از ظرفیتهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی به منظور نهادینهسازی فرهنگ عفاف و حجاب در سطح جامعه ضروری است.
وی با اشاره به اقدامات سازمانیافته برخی جریانها تصریح کرد: در حال حاضر شاهد تبلیغات گسترده رسانهای و فعالیتهای هدفمند برخی افراد و گروهها برای تشویق بانوان به عدم رعایت حجاب و پوشش نامناسب در اماکن عمومی هستیم که هدف آنان ایجاد ناهنجاریهای اخلاقی در جامعه میباشد.
خلفیان در ادامه خاطرنشان کرد: این ناهنجاریها نهتنها مغایر با احکام شرع مقدس اسلام و قوانین و مقررات کشور است، بلکه از منظر اجتماعی و اخلاقی نیز مفاسد متعددی از جمله تزلزل بنیان خانواده، آسیب به نسل جوان و آیندهساز کشور و تضعیف ارکان جامعه را به دنبال دارد؛ از اینرو باید راهکارهای اساسی و ریشهای برای مقابله با آن اتخاذ شود.
وی با تأکید بر جنبه حقوقعامه این مسئله بیان داشت: ضربه به امنیت فرهنگی جامعه و فراهم شدن زمینه سوءاستفاده دشمنان از این ناهنجاریها، مصداق تضییع حقوق عامه و آسیب به منافع ملی است و برخورد قاطع با این پدیده یک ضرورت اجتنابناپذیر محسوب میشود.
دادستان مرکز استان خوزستان با اشاره به مطالبه عمومی جامعه گفت: مردم مخالف چنین ناهنجاریهایی هستند و صیانت از ارزشهای اخلاقی و هنجارهای فرهنگی جامعه، بهویژه در حوزه عفاف و حجاب، از مصادیق مهم حقوق عامه به شمار میرود و دادستانی در چارچوب وظایف قانونی خود، مکلف به مطالبهگری، نظارت و پیگیری اجرای صحیح قوانین و مقررات در این زمینه است؛ و حفظ امنیت فرهنگی جامعه و پاسداری از نهاد خانواده، تکلیف مشترک همه آحاد جامعه و دستگاههاست.
خلفیان تأکید کرد: با گروههای سازمانیافته مروجان بیحجابی و بیتوجهکنندگان به ارزشهای اخلاقی در فضای حقیقی و مجازی، بدون مماشات برخورد خواهد شد.
وی نقش دستگاههای فرهنگی و اجتماعی را در این زمینه بسیار مهم دانست و افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، رسانه ملی، مراکز علمی و دانشگاهی، آموزش و پرورش، سازمانهای مردمنهاد، ائمه جمعه و جماعات، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، رسانههای محلی و سایر ساختارهای اثرگذار باید در قالب کارگروههای استانی و شهرستانی بهصورت منسجم فعالیت کنند.
خلفیان بر نقش شورای فرهنگ عمومی استان و ساختارهای نظارتی در پیگیری حقوق عامه تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی استان در حوزه عفاف و حجاب اقدامات مؤثری انجام داده است، اما تحقق اهداف مدنظر نیازمند همراهی جدی دستگاههای متولی فرهنگی و اجتماعی است.
دادستان مرکز خوزستان با بیان اینکه میان شعار دادن و عمل کردن فاصله وجود دارد خاطرنشان کرد: اصلاح وضعیت جامعه در حوزه عفاف و حجاب تکلیف همگانی است و همه نهادها باید ورود جدی و عملی داشته باشند. امروز دختران و پسران جوان ما در معرض هجمه سنگین تهاجم فرهنگی دشمنان قرار دارند و باید با راهکارهای هوشمندانه و اثربخش از آنان صیانت کرد.
در ادامه این جلسه، حجتالاسلام مصطفی طباطبایی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان خوزستان، با تأکید بر مسئولیت مدیران اظهار داشت: دغدغهمندی نسبت به حجاب و عفاف باید در صدر اولویتهای مدیران و مسئولان قرار گیرد و فعالیتهای فرهنگی مؤثر برای مقابله با ترویج بیحجابی تقویت شود.