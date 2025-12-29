توافق تایلند و کامبوج برای توقف درگیریها در مناطق مرزی
مقامات تایلند و کامبوج از امضای توافق آتشبس برای پایان دادن به درگیریهای چند هفته اخیر در مناطق مرزی دو کشور خبر دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، این توافقنامه که توسط «ناتاپون نارکفانیت» وزیر دفاع تایلند و «تیا سیها» وزیر دفاع کامبوج به امضا رسید و به ۲۰ روز درگیری شدید میان دو همسایه جنوب شرق آسیا پایان داد.
بر اساس مفاد این توافق، قرار است گروهی از ناظران اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) بر روند اجرای آتشبس در مناطق مرزی دو کشور نظارت کنند. همزمان با اجرای این توافق، وزرای امور خارجه تایلند و کامبوج برای انجام گفتوگوهایی با هدف تثبیت آتشبس و کاهش تنشها وارد چین شدهاند. درگیریهای اخیر تاکنون بیش از ۱۰۰ کشته برجای گذاشته و موجب آوارگی بیش از نیم میلیون نفر در هر دو کشور شده است.