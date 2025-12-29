به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: با توجه به بارش رحمت الهی و برودت هوا، به منظور کاهش تعارضات حضور حیوانات در حاشیه مناطق مسکونی، بیش از دو تن علوفه و دان در سطح مناطق و زیستگاه‌های حیات‌وحش شهرستان توزیع شد.

مهدی ناصری افزود: بخشی از این علوفه و دان توسط نذورات و هدایای مردمی تأمین شده بود که با توجه به ضرورت پیش‌آمده، به همت محیط‌بانان محیط زیست فریمان، توزیع شد.