پخش زنده
امروز: -
بیش از دو تن علوفه و دان برای کاهش تعارض حیاتوحش با مناطق مسکونی، در شهرستان فریمان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: با توجه به بارش رحمت الهی و برودت هوا، به منظور کاهش تعارضات حضور حیوانات در حاشیه مناطق مسکونی، بیش از دو تن علوفه و دان در سطح مناطق و زیستگاههای حیاتوحش شهرستان توزیع شد.
مهدی ناصری افزود: بخشی از این علوفه و دان توسط نذورات و هدایای مردمی تأمین شده بود که با توجه به ضرورت پیشآمده، به همت محیطبانان محیط زیست فریمان، توزیع شد.