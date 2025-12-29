پخش زنده
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: اجرای موفق طرح تفکیک پسماند از مبدا در شهر کرمانشاه جز با مشارکت مردم امکان پذیر نیست و شهرداری باید بسترهای اینکار را هر چه سریعتر فراهم کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست کارگروه مدیریت پسماند استان که با حضور مدیرکل دفتر شهری استانداری و مدیران عضو برگزار شد؛ عنوان کرد: اجرای طرح تفکیک پسماند از مبدا یکی از اولویتهای مهم مدیریت ارشد استان برای حفاظت از محیط زیست، حفظ سلامت و بهبود کیفیت زندگی شهروندان است.
وی افزود: شهرداری کرمانشاه در اجرای طرحهای بازیافت زباله تجربه موفقی داشته و باید با بکارگیری الگوها و تجربههای موفق، طرح تفکیک پسماند از مبداء را نیز هر چه سریعتر عملیاتی کند.
معاون عمرانی استاندار خاطرنشان کرد: اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا میتواند به حفاظت از محیط زیست و حفظ سلامت و بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: اجرای موفق طرح تفکیک پسماند از مبدا در شهر کرمانشاه جز با مشارکت مردم امکان پذیر نیست و شهرداری باید بسترهای اینکار را هر چه سریعتر فراهم کند.
نجفی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: خوشبختانه کرمانشاه در عرصه تولید سوخت RDF از پسماند در کشور پیشتاز است و این طرح میتواند به عنوان یک سوخت جایگزین ارزان به کاهش ناترازیهای انرژی کمک کند.
وی افزود: خوشبختانه خط تولید سوخت RDF توسط شرکت بازیافت شهرداری راه اندازی شده و این سوخت در اختیار شرکت سیمان غرب قرار گرفته است.
در این نشست گزارشی از آخرین وضعیت تولید سوخت RDF توسط شرکت بازیافت کرمانشاه و همچنین نحوه پیشرفت این پروژه در شرکت صنایع سیمان غرب ارائه شد.
همچنین گزارشی از طرح تفکیک پسماند از مبدا در شهر کرمانشاه توسط شهرداری کرمانشاه ارائه شد و مقرر گردید نشستهای هماهنگی میان شهرداری، دفتر شهری استانداری و مجری طرح در هفته جاری برگزار شود و در هفته آینده این طرح عملیاتی شود.
همچنین گزارش طرح TDF به منظور خرد کردن لاستیکهای مستعمل و تبدیل آن به سوخت جایگزین برای صنایع ارائه شد.